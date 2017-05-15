15 мая в 19:00 в антикафе "Три Кита" состоится театрально-музыкальный перфоманс "Беспокойный день", где зрители окунутся в таинственный мир творчества Михаила Булгакова. Как рассказали организаторы мероприятия, каждого пришедшего в этот вечер ожидает путешествие по самому загадочному и мистическому роману классика ''Мастер и Маргарита''.
Участие в перфомансе примут артисты театра драмы и Молодежного театра Алтая Александр Савин, Вячеслав Высоев, Алина Раченкова и Семен Сковородин. Подробности о постановке "Беспокойный день" можно узнать в сообществе мероприятия.
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