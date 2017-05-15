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Жителя Алтайского края приговорили к двум годам колонии за то, что он обезобразил лицо своей знакомой, ударив ее топором.
Как сообщили в региональной прокуратуре, преступление было совершено в феврале текущего года. В момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии опьянения.
"Телесное повреждение в виде рубленой раны левой щеки с рубцом на ее месте причинило тяжкий вред здоровью, так как привело к неизгладимому обезображиванию лица", — констатируют в правоохранительном ведомстве.
Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с содержанием в исправительной колонии общего режима. В прокуратуре добавляют, что в данный момент приговор не вступил в законную силу.
Комментарии
За удар топором в лицо женщины 2 года???
а женщине, матери 2 детей,которая себя защищала, за применение травматического оружия без серьезных последствий 7 лет -
да судьи Алтайские совсем совесть потеряли