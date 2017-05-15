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Одна из самых престижных частных школ в Великобритании Highgate School может разрешить мальчикам носить юбки, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Руководство учебного заведения хочет пойти навстречу ученикам, которые еще не до конца определились со своей гендерной принадлежностью. Активисты этой школы требуют, чтобы ученики носили гендерно нейтральную школьную одежду.
Директор школы отметил, что это хорошая идея, так как некоторые мальчики почувствуют себя в большей безопасности касательно своей половой принадлежности.
Отметим, что в прошлом году в подавляющем большинстве школ этой страны девочкам разрешили носить брюки, а мальчикам — юбки.
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