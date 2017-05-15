Фото: asfera.info
Жителей Барнаула приглашают на социальные ярмарки, которые пройдут в пригороде краевой столицы в субботу, 20 мая. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00. Здесь барнаульцы смогут купить яйца, мясо птицы, масло растительное, колбасные изделия, овощи, фрукты, рыбу и многое другое.
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микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 16в;
село Власиха, улица Сосновая, 1.
Центральный район
село Лебяжье, улица Центральная, 65а;
микрорайон Затон, ул. Водников, 11.
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