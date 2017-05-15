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Повторения атак с использованием вируса-шифровальщика WannaCry ожидают британские специалисты в области кибербезопасности, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.
Издание отмечает, что перед вирусом остаются уязвимыми более 1,3 миллиона компьютерных систем.
Директор Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин, говоря о возможности повторения вирусных атак, отметил: "Мы знаем о попытках атаковать другие учреждения Соединенного Королевства, помимо службы здравоохранения".
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Ранее директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт рассказал, что жертвами пятничной хакерской атаки стали не менее 200 тысяч физических и юридических лиц в 150 странах мира.
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