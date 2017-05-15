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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков занял пятое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Для спортсмена это стало первым за долгое время выступлением на международных соревнованиях из-за дисквалификации ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики).
Сергей, недавно получивший индивидуальный допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), выступал на соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. В ноябре 2015 года Совет IAAF принял решение о приостановлении членства Всероссийский федерации лёгкой атлетики в этой организации, а российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой IAAF на неопределённый срок. Однако в апреле 2017 года Сергей Шубенков и еще девять российских легкоатлетов получили индивидуальные допуски на международные соревнования. Ограничения касались только того, что решение о допуске к участию спортсменов должны были принимать организаторы соревнований.
В Шанхай Сергей Шубенков прилетел после небольшого мастер-класса, который он дал для китайских школьников. Организаторы собрали на турнире отличный состав. В Шанхай прилетели действующий обладатель мирового рекорда Арис Мерритт и чемпион мира – 2013 Давид Оливер из США, олимпийский чемпион – 2016 Омар Маклеод и бронзовый призёр ОИ-2012, серебряный призёр ЧМ-2015 Хансл Парчмент с Ямайки, обладатель серебряной медали ОИ-2016 Орландо Ортега, чемпион Азиатских игр китаец Си Венцзюнь, а также американец Джеф Портер и немец Грегор Трабер.
Сергей Шубенков стартовал по четвёртой дорожке в окружении двух ямайских спринтеров. Барнаулец на старте отставал от Прачмента и Маклеода, но на второй половине дистанции ускорился и на финише даже поборолся за призовую позицию. В итоговом протоколе Шубенков занял пятое место с результатом 13,35 секунды. Отметим, что такое же место барнаульский спортсмен занял в Шанхае два года назад, а позже Шубенков выиграл титул чемпиона мира.
"Мы идем по графику 2015 года – тогда Сергей на этапе в Шанхае с таким же результатом занял то же пятое место, а потом на главном старте пришел к финишу первым. Я, в принципе, удовлетворен тем, как он выступил на первом турнире после большого перерыва. Наблюдал за его бегом с экрана телевизора и увидел, что он все-таки не очень комфортно чувствовал себя. Шубенков еще не набрал форму, поэтому это не могло не сказаться на стартовой реакции, да и бег у него был несколько тяжеловат", – сказал после забега тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.
Сам же легкоатлет рассказал о том, как прошел первый старт после допуска до международных стартов.
"Полтора часа просидел на допинг-контроле. Меня взяли впервые за шесть лет на "Бриллиантовой лиге"! Раньше я упрашивал организаторов, чтобы меня проверили, но они упорно отказывали мне в этом. Только иногда говорили: "Позовите, пожалуйста, Александра Менькова". На всех этапах, на которых мы побывали с Сашей, его брали всегда, а меня – ни разу. Так что я сегодня впервые сдал допинг-контроль на "Лиге". Хотя очень хотелось в гостиницу, потому что я был сильно голоден.
Ночью спал нормально. Мандраж перед стартом, конечно, небольшой присутствовал, но я больше получал удовольствие от того, что делаю. Так давно не было этого ощущения, когда рядом с тобой такие ребята.
Организаторы поставили меня на четвертую дорожку рядом с Маклаудом, видимо, ожидая нашего соперничества. Но пока время не пришло, хотя я уверен, что все впереди.
Сил у меня вагон, но надо разбежаться, поэтому надо стартовать и стартовать как можно больше", – сказал Шубенков.
Следующий этап "Бриллиантовой лиги" состоится 27 мая в американском Юджине.
Комментарии
ну, понеслась!
фотки не в тему, где нейтральный флаг
Пусть бегает парень в конце концов он выступает под нейтральным флагом, как независимый спортсмен... Гражданство и в целом стране он не изменил. Почему он должен заканчивать карьеру раньше срока из за политических дрязг ?
15.05.2017 11:01, у вас все в глазах сливается, я за флаг ничего не писал!
Вот тебе СЭрожа за нейтральный флаг пятое место, только не надо гундеть СЭрожа, что это результат нервных потрясений и отсутствие соревновательной практики на высшем уровне....пятое место это твой уровень. Характер должен быть у спортсмена...и стабильность ни смотря ни на что , у тебя этого нет....увы.Я же тебе говорил иди отучись на сварщика или токаря...
15.05.2017 11:01
Понесшемуся 10:55
Пусть бегает парень в конце концов он выступает под нейтральным флагом, как независимый спортсмен... Гражданство и в целом стране он не изменил. Почему он должен заканчивать карьеру раньше срока из за политических дрязг ?
Это как сказать не изменил.....
Однако в апреле 2017 года Сергей Шубенков и еще девять российских легкоатлетов получили индивидуальные допуски на международные соревнования.
За Россию бегал Шубенков. Читайте статью, девочки.
15.05.2017 11:09
- гость -
---
ну не гоните на Сережу. в статье же сказано, что ему надо в форму прийти...
Отметим, что такое же место барнаульский спортсмен занял в Шанхае два года назад, а позже Шубенков выиграл титул чемпиона мира.
---как все хорошо складывается, значится сново, да здорово чемпионство у Сергея намечается
вот бы и новости о нем писала нейтральная страна. Не уверен что его 5-е место обсуждают в европе или
"СГА"США
Молодец Серёга, плюй на хейтеров-поцреотов и бегай дальше!
15.05.2017 11:25
- гость - прикольный ты чувачек "молодец"! всем советы даешь, Сереге, президенту, хранцузам, давай исчо трамвайщеГам, мусорщикам, дорожникам! они все прямо без твоих советов жить не могут! вот же блин понаберут школьнеГов! ха-ха!
15.05.2017 11:25
- гость -
Молодец Серёга, плюй на хейтеров-поцреотов и бегай дальше!
Вот он плюнул, аж пятое место! А зачем освещать нейтральные соревнования, бриллиантовая лига коммерческий турнир, Сэрожа туда за баблом ездил......
15.05.2017 11:33
дед
Ты старый шизик, вообще гуляй.
15.05.2017 11:35
- гость -
А зачем освещать нейтральные соревнования,
Вот тебя, гнусавого поцреота забыли спросить.
15.05.2017 11:37
- гость - я же говорил школьнеГов, да исчо в прыщавом возрасте, окромя цитирования методички и гавканья больше ничего и не могут! лавроцы! ха-ха!
Ватные только и кричат - нийтальный флаг ! Ни пацриот !