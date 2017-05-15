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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в скором времени в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за нарушения на выборах. Об этом пишет РИА Новости.
В ближайшее время этот законопроект уже будет внесен в Госдуму. Речь идет о манипуляциях с бюллетенями, с помощью которых люди голосуют не один раз.
Нарушителей этого закона предлагают сажать в тюрьму на срок до пяти лет, если преступление было совершено организованной группой. Помимо тюремного срока, предусматривают наказание в виде штрафа и принудительных работ.
Комментарии
Вряд ли примут, потому как для партии власти это не надо!
Принять примут! Но применять будут избирательно...
Это как раз не выгодно Овальнышам и Поносу,типо результаты выборов подтусовали!
карусел карусел кто не свой тот и сел
15.05.2017 11:39
Леня
Да как бы этим, в основном, СР балуется