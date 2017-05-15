Что интересного подготовила новая рабочая неделя барнаульцам и какие культурные мероприятия стоит посетить, читайте в нашем традиционном гиде.
Понедельник
Начать рабочую неделю стоит с просмотра театрально-музыкального перфоманса "Беспокойный день", который состоится в 19:00 в антикафе "Три Кита". Зрители окунутся в таинственный мир творчества Михаила Булгакова. Как рассказали организаторы мероприятия, каждого пришедшего в этот вечер ожидает путешествие по самому загадочному и мистическому роману классика ''Мастер и Маргарита''. Участие в перфомансе примут артисты театра драмы и Молодежного театра Алтая Александр Савин, Вячеслав Высоев, Алина Раченкова и Семен Сковородин. Подробности о постановке "Беспокойный день" можно узнать в сообществе мероприятия.
Вторник
В филармонии пройдет концерт Kenny "Blues Boss" Wayne, который объехал с концертами всю Америку от Техаса до Гавайских островов и гастролировал в Европе. Начнется мероприятие в 19:00, компанию знаменитому музыканту-пианисту составят гитарист Хосе Луис Пардо, басист Евгений Колини и ударник Дмитрий Швецов.
Среда
В Молодежном театре Алтая покажут трагикомедию "Обыкновенное чудо", над которой работал московский артист и режиссер Иван Стебунов. Начало в 18:30.
Четверг
Среди киноновинок четверга обязательным к просмотру можно назвать фантастический триллер от режиссера Ридли Скотта "Чужой: Завет". В ролях зрители увидят Кэтрин Уотерстон, Майкла Фассбендера. Кроме того, среди премьер – "Охотник с Уолл-стрит", а детям покажут "Трио в перьях".
В Молодежном театре Алтая покажут спектакль новосибирского режиссера Анны Зиновьевой "Бог резни". Начало в 18:30. На сцену выйдут такие известные барнаульские артисты, как Галина Чумакова, Анатолий Кошкарев, Виктор Синицин, Юлия Юрьева, Светлана Лепихина и Евгений Любицкий.
Пятница
В МТА пройдет лирическая драма от начинающего режиссера Алексея Бурдыко "Валентин и Валентина". Начнется спектакль в 18:30. А во Дворце зрелищ и спорта перед барнаульцами выступит известный музыкант Баста.
Комментарии