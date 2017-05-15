Фото: vk.com/barneos22
Новая разметка, появившаяся на проспекте Калинина в Барнауле, ставит в тупик многих автомобилистов.
Заметка по этому поводу появилась в паблике Barnaul 22. На фото видно, что на дорогу желтой краской нанесена двойная сплошная линия.
"Для чего появилась такая разметка на пересечении улиц Калинина — Кулагина? Фото сделано в сторону центра! Народ тупит, творится неразбериха — едут как придется, будьте внимательны на данном участке дороги", — призывает автор сообщения.
Другие пользователи сети предполагают, что временная разметка связана с предстоящим ремонтом.
Комментарии
гаишника на обочину и штафовать / лишать за пересечение двойной сплошной
Круговое движение там будут делать
Ну и где разъяснения ГИБДД?
Если нет приоритета белой разметки над желтой, то тут можно увидеть противоречие одной разметки другой. Мне кажется опасная ситуация