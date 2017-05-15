Фото: pixabay.com
Три крокодила напали на священника в Зимбабве, пытавшегося переплыть реку, в которой водились хищники, сообщает РИА Новости.
Крокодилы напали на мужчину, когда он собирался выйти на берег. Свидетели происшествия утверждают, что все случилось за считанные минуты.
Издание отмечает, что на момент приезда сотрудников экстренных служб священник уже был мертв.
Комментарии
крокодилы поймали покемона
съели священника
Ну это уж совсем
Трусы и рубашка
Лежат на песке.
Упрямец плывет
По опасной реке.
Близка Аллигатора хищная
Пасть.
"Спасайся, несчастный,
Ты можешь пропасть!"
Но слышен ребятам
Знакомый ответ:
"Прошу не учить,
Мне одиннадцать лет!"
..............................
Трусы и рубашка
Лежат на песке.
Никто не плывет
По опасной реке.
Купаться и переплывать - совершенно разные вещи.
Вообще то дело было так:"Мтхетхва пытался в присутствии своей паствы повторить чудо, которое сотворил Иисус Христос, пройдя по воде. При этом он выбрал место, известное большим скоплением опасных хищников. Мтхетхва вошел в воду, прошел примерно 30 метров и в момент, когда он собирался выйти на берег, на него напали три крокодила. "Мы до сих пор не понимаем, как это могло произойти, так как он постился и молился целую неделю, а крокодилы покончили с ним буквально за пару минут", — сказал один его из учеников."
Из той же серии:"В ЮАР три брата погибли при попытке изнасиловать крокодилицу
Три брата из южно-африканской провинции Лимпопо погибли при попытке изнасиловать самку крокодила. Мужчины страдали от импотенции, и местный колдун предложил им "народное" средство лечения. Братьям удалось схватить рептилию, однако в этот момент на них напали сородичи аллигатора, сообщает ZW News.
Родители погибших рассказали, что проблемы с потенцией – это их семейное проклятье. Для помощи в борьбе с недугом мужчины из ЮАР обратились к местному колдуну, который выдал братьям амулет под названием "муфи". Он должен был защитить африканцев от нападения крокодила во время совокупления с рептилией.
А говорят бога нет. Предлагаю в рамках импортозамещения заселить реки России крокодилами.
не знаю точно на счёт Бога, а крокодилы точно есть
Сообразили на троих, крокодилы то