Фото: ria.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал вместе с 12-летним сыном на форум "Один пояс — один путь", который открылся в воскресенье, 14 мая, в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.
Лукашенко и его сын сфотографировались вместе c председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань. Затем школьник подарил жене председателя КНР шкатулку, а она, в свою очередь, поцеловала его в обе щеки.
Отметим, это не первый случай, когда Николай Лукашенко вместе с отцом приезжает на мероприятие. Два года назад он сопровождал отца в Пекине по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления Японии.
Комментарии
С приемником знакомит, когда у нас в свет покажет?!
Лукашенко отличается сложным характером, а его сын надо полагать, еще круче будет, ибо с маленького возраста уже варится во всей этой кухне
Не зря Европа сейчас либезит перед Лукашенко
Не дотянет...Вот,если бы сыну ьыло лет 30...