Фото: barnaul.org
Экологическая акция прошла на берегах реки Барнаулки в субботу, 13 мая. В ней приняли участие независимые предприниматели Барнаула. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Порядка двух часов волонтеры очищали берега водоема от накопившегося за зиму мусора. Они смогли очистить более полукилометра прибрежной полосы. Волонтеры собрали шесть кубических метров мусора и вывезли его на городской полигон ТБО.
Отметим, что подобные экологические акции в краевой столице не редкость. В рамках участия Барнаула в межрегиональной акции "Чистая Обь и ее притоки" более 14 участков водоемов ранее уже очищено силами экологического десанта".
Комментарии
Волонтёрам признательность и уважение!
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