Фото: autogeek.com.ua
Управляемый летающий автомобиль намерен создать к началу 2019 года автоконцерн Toyota, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.
Согласно имеющимся данным, на разработку такой машины планируют выделить 42 миллиона иен, или примерно 370 тысяч долларов. Вопрос с финансированием проекта уже называют решенным.
Отмечается, что у летающей машины будет восемь крыльев. Первый полет автомобиля с человеком на борту намечен на январь 2019 года.
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Также ожидается, что во время Олимпиады в Токио в 2020 году с помощью автомобиля будет зажжен олимпийский огонь.
Комментарии
Этак, лет чрез десять ремонт дорог уже будет не актуален, рыссияне будут просто летать на подержанных летающих Тойотах
Циничный котик
все так, но летом мыться, по прежнему, будем в тазике
все так, но летом мыться, по прежнему, будем в тазике
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кто вам мешает поставить водонагреватель...