Сотрудники правоохранительных органов нашли тела трех человек в одной из квартир жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом пишет "Лента.ру".
Тела мужчины, женщины и ребенка нашли с огнестрельными ранениями. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.
По непроверенным данным, погибший мужчина был сотрудником МИД. Сначала он выстрелил в лицо своей жене, затем в спину пятилетней дочери, которая убегала от него, а после покончил с собой. Но официального подтверждения этой информации нет.
Комментарии
говорил я сане,завязывай бухать.в 44 с этим надо поосторожнее
Не мог поддерживать линию партии и правительства. Их судьбоносные решения вызвали нарушения психики.
официального подтверждения этой информации нет. Зачем распостранять?
ждём разъяснения от Захаровой