Фото: Вести Алтай
История с поисками памятника Иосифу Сталину в Барнауле увенчалась успехом — горожанин Андрей Кузнецов сумел обнаружить останки фигуры советского "вождя народов".
Как сообщают "Вести Алтай", фрагменты памятника мужчина нашел еще поздней осенью прошлого года, увидев в нагорной части, неподалеку от так называемой барнаульской "Рублевки", торчащие из земли куски бетона. Откапывать обломки он приехал несколько дней назад.
"Я определил, что это галифе, френч… Уже тогда у меня такая мысль: Сталин! Обнаружилось лицо, усы… да, Сталин! Возбуждению моему не было предела!" - делится своими впечатлениями от находки житель краевой столицы.
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Согласно мнению Андрея, памятник пролежал в земле около 50 лет.
Барнаульцу уже пообещали посодействовать с реставрацией памятника. Такие услуги предложили в "Музее времени", где, к слову, имеется свой памятник "вождю народов".
Относительно поисков памятника Сталину в нагорной части Барнаула стоит напомнить, что фигуру советского лидера в свое время пытались обнаружить алтайские коммунисты. Тогда к поискам даже привлекали биолоцмана.
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Также отмечалось, что первоначально гранитный памятник стоял возле кинотеатра "Родина". При Хрущеве изваяние перенесли в нагорную часть Барнаула, на территорию бывшего дома отдыха, где он простоял примерно до 1965 года. Затем поступило распоряжение о сносе фигуры.
Комментарии
Возбуждение от вида бюста сталина, что- то новенькое для расиян.
лучше бы пенсионерам дрова наколол
Благое дело делаете, возрождаете память о нашем великом русском святом - товарище Сталине! Народная поддержка с вами!
По моему правильно сказать "обломки", а не "останки".
а где можно обнаружить останки памятника ленину с окт. площади?
они там ещё не замироточили?
Андрей Кузнецов это сталинский сокол?