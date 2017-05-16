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Выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер" пройдет с 17 по 19 мая

, ИА "Амител"
У барнаульцев будет три дня, чтобы отлично подготовиться к ремонту, строительству и дачному сезону

Выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер" пройдет уже в 22-й раз в Барнауле с 17 по 19 мая. Она помогает специалистам находить деловых партнеров и клиентов, барнаульцам и жителям края интересна новинками и выгодными покупками. Выставка полезна всем, кто строит, ремонтирует или обустраивает свой дом, решает квартирный вопрос.

В этом году выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер" переехала на новую площадку современного ТРЦ "Арена". Выставочные экспозиции разместятся на 2-м этаже торгового центра и уличной площадке.

Среди участников выставки – компании из Алтайского края, Новосибирской, Московской областей, Санкт-Петербурга и других регионов, а также Республики Казахстан. Больше половины компаний стали участниками впервые, поэтому гостей выставки ждет много интересных и важных встреч. Информацию о товарах и услугах посетители получат из первых рук – от специалистов производителей или представителей официальных дистрибьюторов.

Современные решения будут демонстрироваться на выставке в нескольких тематических разделах:

  • "Строительство и архитектура"
  • "Строительные и отделочные материалы"
  • "Энергетика. ЖКХ"
  • "Благоустройство. Ландшафтный дизайн"
  • "Лесопереработка. Деревообработка"
  • "Спецтехника. Оборудование и инструменты"

Уделить внимание стоит каждому стенду. Компании постарались наполнить свои экспозиции новинками, а также популярными товарами, и предложат посетителям специальные цены и акции, проведут презентации.

  • Впервые в выставке "Строительство. Благоустройство. Интерьер" примет участие ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН ИМЕНИ В.М. МОЗЫРСКОГО". Предприятие из Бийска производит бетон, раствор, железобетонные изделия, занимается жилищным строительством. На выставке компания презентует новинку – вибропрессованную продукцию, произведенную на немецком оборудовании FRIMA.
  • Участие в выставке "Строительство. Благоустройство. Интерьер" впервые примет ООО "ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ". Компания производит шумозащитные экраны, печи для бани, опоры стальных трубопроводов, мангалы, предлагает различные интерьерные решения.
  • Другая новинка выставки от компании "СТАТУС-ПРО" – энергосберегающее покрытие MOUTRICAL, которое в исходном состоянии представляет собой жидкую композицию белого цвета на водной основе. Особый состав материала делает покрытие лёгким и эластичным.
  • Компания VICTORY презентует комплекс услуг по доставке из Китая товаров для сферы строительства и дизайна. На стенде компании пройдет лотерея для посетителей выставки, розыгрыш купонов на скидки и бесплатные услуги.
  • С экономичной системой отопления помещений "теплый плинтус" на выставку выйдет компания "АЛЬФА-К-ТРЕЙД".
  • Экологически чистые отделочные материалы и покрытия из отходов от переработки шишки кедра представит компания "ДАРИТ".
  • Компания "СИБГАЗСТРОЙ" – эксклюзивный дистрибьютор отопительного оборудования марки KENTATSU FURST в Алтайском крае – презентует модели газовых котлов японско-немецкого бренда.
  • Компания "ЭМ-ТЕХНОЛОГИИ" проведет на выставке презентации для управляющих компаний и ТСЖ "Применение ЭМ-технологий при эксплуатации многоквартирных домов". "ЭМ-ЦЕНТР" из Владивостока – единственная в России компания, которая производит биопрепараты по японской технологии. Препараты с эффективными микроорганизмами сдерживают коррозию арматуры, увеличивают срок службы бетона и других строительных материалов, подавляют плесень, регулируют влажность, предотвращают появление насекомых и др.
  • В числе других новинок выставки: материалы для дорожного строительства, средства для химической очистки бетона, проекты жилых комплексов, ленточнопильные станки и полотна, чудо-теплица, цемент производства Республики Казахстан и др.

В деловой части программы выставки пройдет круглый стол "Актуальные вопросы установления и применения нормативов потребления коммунальных ресурсов на примере Алтайского края". Организатор – СРО НП "Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края", АКООПКРУ "Алтайская ассоциация жилищного самоуправления". Специалисты обсудят актуальные вопросы установления и применения нормативов индивидуального потребления, коммунальных ресурсов в многоквартирном доме, установления и применения нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. По итогам круглого стола будет подготовлена резолюция.

На семинаре "Доступная газификация", который проведет компания "СибГазCтрой" совместно с региональной общественной организацией АРОО "ОСПОН", эксперты рассмотрят преимущества газификации, расскажут, как подобрать правильное газовое оборудование, определиться с монтажной компанией и др.

График работы выставки:
17–18 мая – с 11:00 до 19:00
19 мая – с 11:00 до 18:00
Бесплатный автобус от пр-та Строителей (остановка "КДМ") до ТРЦ "Арена": 17 и 18 мая – 10:00, 12:00, 14:00, 16:00; 19 мая – в 10:00 и 12:00.

Официальная поддержка выставки: администрация города Барнаула.

Организаторы: ЗАО "Алтайская ярмарка", ООО "Современные выставочные технологии". Генеральный информационный партнер: специализированный журнал "Промышленные страницы Сибири".

Более подробная информация о выставке – на сайте 
Тел. для справок: 65-88-44 
Вход на выставку свободный

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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