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В Свердловской области шестеро детей отравились бронхолитическим препаратом, который нашли во время прогулки в лесополосе. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, инцидент произошел вечером в воскресенье, 14 мая. Дети в возрасте от 9 до 13 лет во время прогулки около села Большое Трифоново нашли лекарство и употребили его.
Сейчас все отравившиеся находятся в местной больнице. Врачи говорят, что угрозы их жизни нет. Прокуратура сейчас выясняет, каким образом дети обнаружили в лесополосе просроченные лекарства.
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