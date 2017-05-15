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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля на велосипедиста, случившегося 11 мая на Северном Власихинском проезде.
По информации городской ГИБДД, инцидент произошел в 09:10 в районе дома №54. "Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на велосипедиста, который с места ДТП скрылся, автомобилем "Тойота Калдина", государственный регистрационный знак Е 774 ТЕ/22", — указывают в Госавтоинспекции.
В настоящее время правоохранители ищут свидетелей и очевидцев данного происшествия.
Граждан, располагающих данными об инциденте, просят обращаться по телефонам: 393-554, 393-605 либо по телефону дежурной части: 391-090, 393-555 или 02.
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