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Жители Алтайского края расходуют материнский сертификат в основном на улучшение жилищных условий, сообщает Пенсионный фонд региона.
В ведомстве отмечают, что эта графа по-прежнему остается самой популярной. Таким образом, за время действия программы свои жилищные условия изменили более 108,3 тысячи алтайских семей. Из них около 77,3 тысячи семей частично или полностью погасили маткапиталом жилищные кредиты. Более 31 тысячи купили новое жилье без ипотек и кредитов.
Также в Пенсионном фонде информируют, что более 4,7 тысячи сертификатов ушло на обучение детей и только 56 заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы.
В 2016 году материнский сертификат, помимо всего прочего, разрешили использовать на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Однако пока заявлений по этому направлению в крае нет.
Напомним, материнский сертификат за рождение второго ребенка выдается в Алтайском крае уже десять лет. 56% семей уже распорядились своими деньгами. В настоящее время сумма капитала составляет 453 026 рублей.
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