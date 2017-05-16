Семь главных тезисов экономики России: взгляд "без купюр"

Александр Кареевский посетит Барнаул 18 мая, где на своей финансовой конференции расскажет об экономике России и ее перспективах. Александр — известный экономический обозреватель и журналист России, является лауреатом премии имени Никиты Кириченко в номинации "Тележурналист года". Он еженедельно проводит экономический анализ крупнейших эмитентов, подводя финансовые итоги недели в эфире деловых программ.

"Отношения России с Европейским союзом остаются напряженными. От взаимных санкций страдают все. При этом в Старом свете бизнесмены готовы восстанавливать сотрудничество до прежнего уровня. Особенно это касается южных стран Европы, в частности, Италии. Именно эта страна в свое время пробила брешь в железном занавесе между Советским Союзом и Западом. Будет ли так на этот раз?" — рассуждает автор и ведущий программы "Геоэкономика" на телеканале "Россия 24" Александр Кареевский.

В своих выступлениях Александр Кареевский интересно и доступно рассказывает о течениях в мировой экономике, о том, как будет вести себя Америка с новоизбранным президентом и как это может повлиять на экономические процессы, в том числе в России.

На одной из своих финансовых конференций Александр выделил 7 главных тезисов*:

1. А экономика жива?

Почему этот вопрос вообще встает? Раньше образ жизни практически не менялся, мы годами жили в одной и той же реальности. Сейчас новые технологии входят в жизнь очень быстро, мы ощущаем это на себе. Все, что происходит, рождает некую неуверенность в завтрашнем дне. Об этом говорят данные опросов. Настроения в обществе достаточно тревожные.

И это понятно. Чтобы успешно вкладывать свои сбережения, нужно понимать происходящие процессы и грамотно использовать текущую ситуацию. Люди, имеющие личный финансовый план, как правило, могут выгоднее разместить свои капиталы.

2. Мы находимся в точке бифуркации

Бифуркация – это состояние системы, когда небольшого действия достаточно, чтобы полностью все изменить. Процессы, которые сейчас происходят, – глобальные. Они идут не только в России, но и в Европе, в Америке. Все взаимосвязано, все это звенья одной цепи.

3. "Шоколадные годы" закончились

Впереди нас ждут годы сложные, но это не значит, что все будет плохо. Проблема уровня жизни – это проблема всех развивающихся стран.

В России экономика перестала расти в 2012 году. Конечно, санкции усугубили ситуацию и нефть, которая упала в два раза.

В 2012 году капиталы с периферии мировой финансовой системы стали уходить в центр, в Америку, доллар начал расти. Этот переток и породил все проблемы. Причем не только в России.

Даже в Китае, где, казалось бы, очень развитая экономика, отток капитала идет уже несколько лет.

4. США решили вернуть производство и лидерство

Американская власть пошатнулась, в том числе из-за успеха развивающихся стран, которые бурно росли в нулевые годы. Капитал стал уходить на периферию, "мозги" стали утекать. На мой взгляд, кризис 2008 года был абсолютно рукотворным явлением, призванным остановить эти процессы.

Постиндустриальные тенденции, безусловно, будут усиливаться с годами. Но все равно основа – это производство. Без основных производственных мощностей страна теряет экономическую мощь. В США это поняли и решили вернуть производство, в первую очередь высокотехнологичное, стратегически важное. Такие геополитические процессы, разумеется, приводят к глубинным изменениям на валютных рынках.

5. Нас ждет новая экономическая реальность

Мир переживает глобальные изменения способов производства товаров и услуг, взаимодействия людей. Мы переходим на цифровые технологии, которые меняют образ жизни людей. По оценкам британских аналитиков, в начале 2030-х годов 30% рабочих мест будут заменены роботами. Появляются новые виды энергии, встает вопрос о будущем "нефтяной эры". И все эти процессы происходят одновременно и быстро. Получается кумулятивный эффект.

Сегодняшняя ситуация – это не кризис, это глобальные сдвиги в глобальной политике, глобальной экономике, глобальных технологиях.

6. Откуда могут прилететь "черные лебеди"?

Главная интрига – в США. Трамп хотел бы сделать доллар более слабым, а ФРС нужен сильный. Кто победит? Беспокоит и Китай, там по-прежнему немало рисков и проблем. Волнуют события, которые происходят в Европе. Политические силы, которые еще вчера были маргинальными, сегодня набирают обороты. Для нас исходы выборов в Европе очень важны, ведь европейцы – наши основные торговые партнеры.

7. Не нужно пессимизма

Центробанк прогнозирует рост экономики на 1-1,5% в этом году, то есть считает, что высокие процентные ставки и крепкий рубль не являются угрозой.

Можно сказать, что мы все еще находимся в инвестиционной яме, российская экономика по-прежнему не очень привлекательна для инвестиций.

Вся эта ситуация крайне неблагоприятна для реального сектора, однако она открывает много возможностей для финансовых рынков. На них можно хорошо заработать. Глобальные тенденции не должны вести к пессимизму. Деньги должны работать всегда.

18 мая у барнаульцев будет возможность посетить конференцию с участием Александра Кареевского, организатором которой выступает инвестиционный банк "БКС Премьер*".

Эксперт расскажет о течениях в мировой экономике, о том, как будет вести себя Америка с новоизбранным президентом и как это повлияет на экономические процессы, в России в том числе.

Еще один приглашенный участник мероприятия – эксперт в отрасли личных инвестиций Николай Соколов – расскажет о том, какие настроения сегодня наблюдаются на фондовом рынке, как себя ведут российские частные инвесторы, куда перетекает мировой капитал и как в этих условиях стоит грамотно распоряжаться личными финансами.

Модератором конференции выступит руководитель инвестиционного подразделения "БКС Премьер" в Барнауле Иван Штопель.

Партнерами мероприятия стали: "Магис Бизнес", кинотеатр "Пионер", Телеканал "Катунь 24", интернет-портал "Политсибру", новостной портал "Алтапресс".

Мероприятие пройдет в кинотеатре "Пионер" по адресу Ленина, 102В, 4 этаж

Количество мест ограничено

Вход строго по спискам

Оставить заявку на участие можно по телефону 8 800 500 70 85

Или на сайте

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