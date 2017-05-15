Фото: vladtime.ru
Очевидцев наезда автомобиля на 53-летнего мужчину разыскивает полиция в Барнауле.
Как сообщили в городской ГИБДД, ДТП случилось еще 5 мая в 13:51 на улице Антона Петрова близ дома №215.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-мужчину 53 лет – неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который оставил место ДТП", — указывают в Госавтоинспекции.
Граждан, что-либо знающих о произошедшем, просят обращаться по телефонам: 393-554, 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
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