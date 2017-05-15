Накануне празднования Дня Великой Победы в Барнауле предприятием "Барнаульский пищевик" были организованы пешие экскурсии по памятным местам города. Ученики нескольких гимназий познакомились с интересными фактами из истории города и ее жителей времен Великой Отечественной войны.
Дети из младших классов посетили Мемориал Славы на площади Победы в районе железнодорожного вокзала. Подробный рассказ о военном времени, история создания мемориального комплекса, о бетонном редуте и скульптурной группе "Прощание" вызвали искренний интерес у ребят. Кроме того, школьники посетили бульвар защитников Сталинграда и его главный исторический объект – танк Т-34.
"Ребятишкам очень понравились экскурсии. Мы рады, что оказалось возможным принять участие в этом образовательном мероприятии, проведенном на высоком уровне. Для детей крайне важно помнить свою историю и знать о тех героических людях, благодаря которым сегодня мы живем в мирное время", — рассказала заместитель директора по воспитательной работе гимназии №69 Светлана Братышева.
Для старших классов была проведена экскурсия "Боевые крылья Родины". Школьники побывали у самолета бывшего Барнаульского высшего военного авиационного училища (сегодня — один из корпусов БЮИ), узнали о развитии авиации города, о появлении первых самолетов и о людях, которые их пилотировали. Также в программу экскурсии вошел подробный рассказ о строительстве первого аэродрома и о великих летчиках нашего региона, ставших героями Великой Отечественной войны и войны в Афганистане.