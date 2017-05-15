Фото: vk.com/barneos22
Страсти вокруг проезда машин по барнаульскому поселку Солнечная Поляна продолжают бушевать — на сей раз дорогу здесь завалили старыми кирпичами.
Соответствующие фотографии в понедельник, 15 мая, появились в паблике Barnaul 22 с комментарием "Отчаянные борцы не унимаются".
Преграда из кирпичей "красуется" прямо на фоне ледовой арены. Ранее, напомним, на подъезде к спортивному комплексу уже неоднократно рассыпали саморезы. Также в поселке разрушали асфальтовое покрытие, а зимой нагребали огромные кучи снега, чтобы воспрепятствовать проезду автомобилей.
Читайте также: Жители поселка в Барнауле разрушили асфальт, борясь с "неместными". Фото
Судя по всему, происходящее связано с тем, что жители Солнечной Поляны недовольны большим количеством "неместных" автомобилей, проезжающих рядом с их домами.
Власти Барнаула уже назвали такое поведение недопустимым и пригрозили наказанием.
Читайте также: Дорожная война с применением саморезов продолжается в барнаульском поселке
Комментарии