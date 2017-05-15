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Водитель такси в украинском городе Каменское (бывший Днепродзержинск) получил тяжелые ранения в ходе конфликта с представителями запрещенной в России организации "Правый сектор", передает РИА Новости.
Отмечается, что в мужчину выстрелили после того, как он отказался отвечать на слова "Слава Украине".
Со ссылкой на очевидцев сообщается, что два пассажира ударили шофера сзади в тот момент, когда он отвернулся, чтобы отсчитать сдачу. На подмогу нападавшим пришел еще один мужчина.
Также в разгар конфликта представители запрещенного в РФ "Правого сектора" открыли огонь по таксисту, прострелив ему обе ноги. К месту инцидента быстро приехали другие таксисты.
В итоге еще один из водителей получил ранение в ногу. Пострадавших госпитализировали.
Отмечается, что двое радикалов были задержаны на месте, а один скрылся. У одного из нападавших нашли удостоверение личной охраны Дмитрия Яроша.
Комментарии
Ну зачем к концу дня вату пугать страшилками.
сугс?
мальчика распятого то нашли? теперь еще таксист..
Убивать пора нациков на месте, сделать это должны работники СБУ.
Дерьмократия и гейропейзм руллит,куле!