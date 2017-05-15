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Сотрудники правоохранительных органов Бийска задержали местного жителя, которого подозревают в краже из сейфа директора одного из магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что хищение произошло ночью. Злоумышленник разбил окно магазина, проник в кабинет директора и украл из сейфа более 60 тысяч рублей.
Похититель скрылся до того, как приехала охрана. При осмотре места происшествия экспертом-криминалистом были изъяты улики, позволившие оперативникам установить личность подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый написал явку с повинной.
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