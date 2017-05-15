Фото: vk.com/barneos22
Новая разметка на проспекте Калинина в Барнауле на пересечении с улицей Кулагина является временной, и автомобилистам придется придерживаться ее, пока в этом районе не завершат ремонтные работы.
Об этом порталу Amic.ru сообщили в городской ГИБДД. Появление желтой разметки в Госавтоинспекции объяснили запланированными в этом районе работами по ремонту канализационного коллектора, которые намечены на период с 15 по 21 июня.
Отметим, что в социальных сетях в настоящее время активно обсуждают тот факт, что на данном участке очень проблематично проехать.
В ГИБДД подчеркивают, что водителям следует придерживаться правил движения, отталкиваясь от предписаний временной разметки и знаков, установленных здесь. Особо следует обращать внимание на то, что в данное время здесь обозначено сужение проезжей части.
Комментарии
Ну и где написано, как проехать? вам там чо, схему нарисовать проблематично? такие вещи должны делаться заранее!
которые намечены на период с 15 по 21 июня.
Еще месяц впереди, будут ли работы, а мозг "выносят"