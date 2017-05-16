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Пасмурную и дождливую погоду обещают синоптики в Алтайском крае во вторник, 16 мая. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день дожди пройдут в восточных и предгорных районах края.
Днем температура воздуха составит +15...+20 градусов. Ветер в этот день будет дуть северный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18.
В Барнауле обещают переменную облачность. Воздух прогреется до +16...+18 градусов. Ветер в краевой столице 16 мая будет дуть северный, 5-10 метров в секунду.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в ночь на 18 мая местами по Алтайскому краю при прояснении ожидаются заморозки до минус 5 градусов.
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