Фото: prioritet.org
Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк вылетел в США, где с 15 по 19 мая намерен провести встречи с бывшим президентом этой страны Бараком Обамой и администрацией нынешнего главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщает издание, лидер украинской политической партии "Народный Фронт" также намерен посетить Канаду. Во время своего визита Яценюк планирует обсудить "три ключевых проблематики – противодействие агрессии России, энергетическая безопасность и поддержка экономического восстановления Украины".
Также Яценюк намерен выступить перед экспертами по вопросам международных отношений и безопасности в Вашингтоне.
Комментарии
офигительная новость! в рубрике мир животных подразделе жисть домашних кроликов ей место само то!
Так он вроде в США морковку грызет...???.... от куда от все же вылетел..???
Советник Киссинджера: перезагрузка между РФ и США — нежелательна и нереальна
Марковку полетел закупать,не йначе!
А что у кролика хватит смелости вернуться на окраину???
раскулачат мигом его там