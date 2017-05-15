Фото: sarnovosti.ru
ТСЖ в Саратове оштрафовало жильцов квартир за отсутствие на субботнике — обязанность заплатить за это 200 рублей даже включили в платежку за ЖКУ, сообщает ИА "Регион 64".
Один из горожан, подвергшихся штрафу, сообщил, что вообще не видел объявления о субботнике, кроме того, был в этот день занят своими делами.
"Сам себе закон! Кого хотим, того штрафуем за отсутствие на принудительном субботнике! Неважно, у кого какие дела!" - негодует собственник жилья.
Напомним, что в 2016 году подобный случай имел место и в Барнауле. Причем в краевой столице ситуация была усугублена тем, что в доме по улице Юрина проживало до 90% инвалидов и пенсионеров.
Комментарии
Чота жильцов там нехило на***вают. Что такое "взнос на крышу"? Это по-любому, или капиталка или текущий ремонт. По участникам ТСЖ турма плачет.
15.05.2017 16:38
- гость -
Если были приняты эти траты решением собрания собственников жилья- с составлением протокола и письменным голосованием, то его никакой суд не отменит. Если самовольное решение тсж, то огребутся по полной...
Ну не платить и все, пеню же не насчитают ))
15.05.2017 16:48
- гость -
Ну не платить и все, пеню же не насчитают ))
Если крыша бежит, то дом может начать разрушаться, не говоря уже о затоплениях верхних этажей