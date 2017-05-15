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Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил информацию о том, что оголившийся мужчина на сцене "Евровидения" — это скандально известный украинский журналист и пранкер Виталий Седюк. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Он назвал мужчину, снявшего штаны с трусами перед певицей Джамалой, "идиотом" и "позором страны". Аваков заявил, что во время выступления исполнительницы Седюк реализовал свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом".
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Известно, что пранкера задержали на 72 часа. Возбуждено дело по статье "хулиганство с отягчающими обстоятельствами". Таким образом, Седюку грозит до пяти лет лишения свободы.
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