Amic.ru уже анонсировал открытие в историческом центре Барнаула нового творческого пространства, которое получит название "Кислород". Теперь же его организатор Анатолий Овчинников пришел на "Завтрак со стартапом" и рассказал, что будет представлять собой площадка на Льва Толстого, 30, как будет окупаться и зачем вообще это нужно городу.

Спонсором рубрики стала кофейня "Свитер Brew Bar".

Для людей

Анатолий Овчинников – бизнесмен, занимается он тем, что связано с недвижимостью: стройкой, ремонтом, сдачей в аренду, а кроме того, он активный общественник, участник круглых столов, где обсуждают генплан развития краевой столицы, и вице-президент барнаульской Федерации бокса. Проектом нового культурного пространства решил заняться не столько с позиции предпринимателя, сколько со стороны человека, думающего о развитии городской среды.

"Задача сейчас – сохранить этот памятник архитектуры. Когда мы его покупали, он был в очень плачевном состоянии. Задумался я о его реновации в прошлом году. Это больше социальный проект, я пока не сформулировал, как будет происходить монетизация, сейчас моя задача – сделать так, чтобы это не ветшало, а развивалось, хочется продвигать культуру, у нас не так много творческих площадок. Если это пространство будет чем-то самодостаточным, принося хотя бы небольшой доход, я уже буду доволен", — рассказывает Анатолий.

Перенимая опыт

Прежде чем начать претворять идею в жизнь, бизнесмен обсудил ее со знающими людьми, изучил опыт других стран и городов, что-то подсказывали друзья и родственники. Так, совместными усилиями, задумка приобрела четкие очертания.

"У меня прошло порядка ста встреч, где я просто слушал людей из культурной среды, богемы, и понимаю, что им нужно, учитывая, что у нас уже было, с другими похожими площадками и какие ошибки тогда были допущены", — вспоминает Анатолий.

Говоря о новом культурном пространстве, нельзя не затронуть тему недавно переставшей существовать площадки, которая носила название "Соль" и находилась на улице Гоголя. По признанию Анатолия, после общения с людьми, которые это место открывали, бизнесмен разобрался в основных недочетах работы предшественников и постарался это учесть в своем проекте.

"Соль" занимала 150-200 метров, это помещение его владельцы, сняв в аренду, пытались пересдавать. В нашем случае, так как здание на Льва Толстого в собственности, эта цепочка обрублена", — поясняет собеседник.

Разобраться в ошибках

Учтя опыт культпространства "Соль" и галереи "Проспект", что располагалась в одноименном торговом центре, Анатолий пришел к выводу, что обеим площадкам в первую очередь не хватало некой универсальности. В "Кислороде", напротив, попытаются собрать актеров, музыкантов, парикмахеров, татуировщиков, ремесленников, художников, тех, кто занимается стендап-шоу, и многих других. Для того чтобы лучше понимать, что нужно горожанам конкретно в этой географической точке, решили запустить опрос, где все неравнодушные смогут высказать свои пожелания.

По задумке организаторов "Кислорода", сюда должны приходить люди любого возраста: для тех, кто постарше, здесь запланированы поэтические вечера и джазовые концерты, для молодежи — мастер-классы по графике и каллиграфии, а на выходных местные диджеи будут проводить вечеринки.

"Я не то чтобы хожу по заведениям, я общаюсь с диджеями, музыкантами, понимая, что они могут предложить и что мы сможем реализовать. Если посещать разные места и смотреть, то начнешь повторять, а хочется создать что-то уникальное", — говорит Анатолий.

Первые резиденты

Обращаться со своими идеями к организаторам "Кислорода" можно уже сейчас. По признанию Анатолия, с ним уже связались артисты из местных театров, которые хотели бы провести акустический концерт, а еще ресторатор, так что скоро в здании на Льва Толстого заработает кафе с особенным летним двориком, аналогичного которому в Барнауле нет.

"Я сформулировал, что я хочу, согласно внутреннему расположению помещений, там есть своя специфика, и приблизительно составил список тех людей, которым это было интересно. Одним из первых резидентов будет кафе. У нас есть очень красивая историческая арка, где гости смогут сидеть летом, а кроме того, рядом с нами нет никакого жилмассива, поэтому мы не будем никому мешать", — делится Овчинников.

По сути, идея творческого пространства уже готова к своей реализации, осталось только подобрать нужный персонал. По мнению Анатолия, стержнем этого места должен стать арт-директор, который будет собирать творческих людей, генерировать идеи, но такого в Барнауле найти непросто.

Что касается финансовых затрат, по подсчетам бизнесмена, они будут не особо большими, скорее реализация проекта потребует много времени, внимания и упорства.

"В творческой площадке должна быть какая-то атмосфера, а не просто ремонт. Интерьер мы пытаемся продумать, учитывая, что это все-таки памятник архитектуры. Сейчас мы обживаем здание с учетом его внутреннего пространства", — заключает Анатолий.

Начало работы

Организаторы "Кислорода" решили не обходить вниманием Музейную ночь — 2017 и готовятся к участию в ней. Так, с 19:00 до 23:00 здесь состоится открытие выставки молодых художников "Постграффити", а также можно будет в реальном времени понаблюдать за созданием уникальной скульптуры-инсталляции, написанием с помощью аэрографа масштабной картины на стене культурного пространства и граффити-шоу. После 23:00 начнется арт-шоу от известных барменов Roof bar из Казани. Атмосферу вечера зададут световое шоу и музыка от известных диджеев.

В кофейнях "Свитер Brew Bar" на проспекте Ленина и Sweeter на улице Балтийской можно познакомиться с разными вариантами приготовления кофе. Здесь проводят увлекательные мастер-классы, где не только показывают, как правильно заваривать данный напиток, но и консультируют по всем вопросам. Также в любой день здесь можно заказать альтернативный способ заваривания кофе, увидеть, как это делают, и задать любой интересующий вопрос о происходящем бариста.