Среда, 17 Май, 12:06

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,26
€ 62,04
Brent
$ 51,5
5°
Обь
473см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Культура, которая приносит деньги: барнаульский бизнесмен о новой площадке

, ИА "Амител", Мария Трубина
Анатолий Овчинников на "Завтраке со стартапом" рассказал о об открытии культурного пространства "Кислород"

Amic.ru уже анонсировал открытие в историческом центре Барнаула нового творческого пространства, которое получит название "Кислород". Теперь же его организатор Анатолий Овчинников пришел на "Завтрак со стартапом" и рассказал, что будет представлять собой площадка на Льва Толстого, 30, как будет окупаться и зачем вообще это нужно городу.

Спонсором рубрики стала кофейня "Свитер Brew Bar".

Для людей

Анатолий Овчинников – бизнесмен, занимается он тем, что связано с недвижимостью: стройкой, ремонтом, сдачей в аренду, а кроме того, он активный общественник, участник круглых столов, где обсуждают генплан развития краевой столицы, и вице-президент барнаульской Федерации бокса. Проектом нового культурного пространства решил заняться не столько с позиции предпринимателя, сколько со стороны человека, думающего о развитии городской среды.

"Задача сейчас – сохранить этот памятник архитектуры. Когда мы его покупали, он был в очень плачевном состоянии. Задумался я о его реновации в прошлом году. Это больше социальный проект, я пока не сформулировал, как будет происходить монетизация, сейчас моя задача – сделать так, чтобы это не ветшало, а развивалось, хочется продвигать культуру, у нас не так много творческих площадок. Если это пространство будет чем-то самодостаточным, принося хотя бы небольшой доход, я уже буду доволен", — рассказывает Анатолий.

Перенимая опыт

Прежде чем начать претворять идею в жизнь, бизнесмен обсудил ее со знающими людьми, изучил опыт других стран и городов, что-то подсказывали друзья и родственники. Так, совместными усилиями, задумка приобрела четкие очертания.

"У меня прошло порядка ста встреч, где я просто слушал людей из культурной среды, богемы, и понимаю, что им нужно, учитывая, что у нас уже было, с другими похожими площадками и какие ошибки тогда были допущены", — вспоминает Анатолий.

Говоря о новом культурном пространстве, нельзя не затронуть тему недавно переставшей существовать площадки, которая носила название "Соль" и находилась на улице Гоголя. По признанию Анатолия, после общения с людьми, которые это место открывали, бизнесмен разобрался в основных недочетах работы предшественников и постарался это учесть в своем проекте.

"Соль" занимала 150-200 метров, это помещение его владельцы, сняв в аренду, пытались пересдавать. В нашем случае, так как здание на Льва Толстого в собственности, эта цепочка обрублена", — поясняет собеседник.

Разобраться в ошибках

Учтя опыт культпространства "Соль" и галереи "Проспект", что располагалась в одноименном торговом центре, Анатолий пришел к выводу, что обеим площадкам в первую очередь не хватало некой универсальности. В "Кислороде", напротив, попытаются собрать актеров, музыкантов, парикмахеров, татуировщиков, ремесленников, художников, тех, кто занимается стендап-шоу, и многих других. Для того чтобы лучше понимать, что нужно горожанам конкретно в этой географической точке, решили запустить опрос, где все неравнодушные смогут высказать свои пожелания.

По задумке организаторов "Кислорода", сюда должны приходить люди любого возраста: для тех, кто постарше, здесь запланированы поэтические вечера и джазовые концерты, для молодежи — мастер-классы по графике и каллиграфии, а на выходных местные диджеи будут проводить вечеринки.

"Я не то чтобы хожу по заведениям, я общаюсь с диджеями, музыкантами, понимая, что они могут предложить и что мы сможем реализовать. Если посещать разные места и смотреть, то начнешь повторять, а хочется создать что-то уникальное", — говорит Анатолий.

Первые резиденты

Обращаться со своими идеями к организаторам "Кислорода" можно уже сейчас. По признанию Анатолия, с ним уже связались артисты из местных театров, которые хотели бы провести акустический концерт, а еще ресторатор, так что скоро в здании на Льва Толстого заработает кафе с особенным летним двориком, аналогичного которому в Барнауле нет.

"Я сформулировал, что я хочу, согласно внутреннему расположению помещений, там есть своя специфика, и приблизительно составил список тех людей, которым это было интересно. Одним из первых резидентов будет кафе. У нас есть очень красивая историческая арка, где гости смогут сидеть летом, а кроме того, рядом с нами нет никакого жилмассива, поэтому мы не будем никому мешать", — делится Овчинников.

По сути, идея творческого пространства уже готова к своей реализации, осталось только подобрать нужный персонал. По мнению Анатолия, стержнем этого места должен стать арт-директор, который будет собирать творческих людей, генерировать идеи, но такого в Барнауле найти непросто.

Что касается финансовых затрат, по подсчетам бизнесмена, они будут не особо большими, скорее реализация проекта потребует много времени, внимания и упорства.

"В творческой площадке должна быть какая-то атмосфера, а не просто ремонт. Интерьер мы пытаемся продумать, учитывая, что это все-таки памятник архитектуры. Сейчас мы обживаем здание с учетом его внутреннего пространства", — заключает Анатолий.

Начало работы

Организаторы "Кислорода" решили не обходить вниманием Музейную ночь — 2017 и готовятся к участию в ней. Так, с 19:00 до 23:00 здесь состоится открытие выставки молодых художников "Постграффити", а также можно будет в реальном времени понаблюдать за созданием уникальной скульптуры-инсталляции, написанием с помощью аэрографа масштабной картины на стене культурного пространства и граффити-шоу. После 23:00 начнется арт-шоу от известных барменов Roof bar из Казани. Атмосферу вечера зададут световое шоу и музыка от известных диджеев.

В кофейнях "Свитер Brew Bar" на проспекте Ленина и Sweeter на улице Балтийской можно познакомиться с разными вариантами приготовления кофе. Здесь проводят увлекательные мастер-классы, где не только показывают, как правильно заваривать данный напиток, но и консультируют по всем вопросам. Также в любой день здесь можно заказать альтернативный способ заваривания кофе, увидеть, как это делают, и задать любой интересующий вопрос о происходящем бариста.

Материалы по теме

 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

17.05.2017 10:52
- гость -

Цена вопроса для резидентов?

0  0
17.05.2017 11:24
- гость -

обратитесь к владельцам

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
12:00
Тенденции свадебной мужской моды – 2017: правила выбора костюма 0
11:51
Барнаульцы в соцсетях обсуждают "нашествие" тли 1
11:34
Пьяный житель Новосибирска убил незрячую мать-пенсионерку – СК 4
11:26
Снег пошел в Алтайском крае 17 мая 3
11:15
Названы доходы министра образования Алтайского края и его замов 4
11:07
Самый дорогой участок земли в мире продали на аукционе в Гонконге 0
11:00
Команда "Бочкари" стала обладателем "Малого Кубка Лиги Надежды" по хоккею 0
10:51
Пожар в Центральном районе Барнаула тушили 12 сотрудников МЧС 1
10:40
Культура, которая приносит деньги: барнаульский бизнесмен о новой площадке 2
10:32
Глава ЛНР назвал условие возвращения республики в состав Украины – СМИ 2
10:23
Вице-губернатор Санкт-Петербурга не исключил замены газона на "Зенит-Арене" 2
10:14
Все, что на данный момент известно о взрыве бытового газа в Волгограде 0
10:06
Новосибирск засыпало снегом. Фото 1
09:51
Молодые ели высадили на площади Мира в Барнауле. Фото 1
09:37
Семиклассник распылил в новосибирском лицее перцовый баллончик 0
09:30
Компания "Алгоритм" на 9 мая устроила незабываемый праздник для горожан 0
09:24
Бийчанин сорвал с шеи пенсионерки цепочку с крестиком 2
09:15
Смотрим на 15-этажный автомат по продаже спорткаров в Сингапуре 3
09:09
Хакеры транслировали порно на взломанном табло на вокзале Вашингтона 6
09:00
Подводим итоги благотворительного марафона "Спасибо за победу!" 0
09:00
Мастер-класс по бюджетированию пройдет в Барнауле 1
08:52
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Волгограде увеличилось до четырех 1
08:45
Старт продаж. Чем новая Nokia 3310 отличается от своей предшественницы? 25
08:39
Пробки в пять баллов образовались на улицах Барнаула утром 17 мая 0
08:30
Отпуск с пользой: время вернуть зубы 6
08:17
Стоимость блокировки российских сайтов оценили на Украине в 1 млрд долларов 2
08:15
Студентка из Латвии записала предвыборную песню: "Депутат, Светка, депутат" 1
08:00
Что можно приготовить на природе? 1
07:46
Игры ценою в жизнь: как детский телефон доверия спасает от "групп смерти" 0
07:27
В космосе твой крик не услышат. Почему нужно смотреть "Чужой: Завет" Ридли Скотта? 5
07:15
Двух "таксистов-сливателей бензина" задержала полиция в Барнауле - очевидцы 6
07:03
Квартиру в элитном доме в Барнауле продают за 18,9 млн рублей. Фото 3
06:32
Зима не уходит: снег, гололед и штормовой ветер обрушатся на Алтай 17 мая 11
06:01
"Устала. Пойду в президенты": почему жительница Алтая хочет править Россией 63
05:06
Главный спасатель Алтайского края за год заработал 1,6 миллиона рублей 2
04:01
Россия на 4-м месте среди самых пьющих стран мира – ВОЗ 4
03:01
Минпромторг предложил снизить цену на водку до 100 рублей за пол-литра 10
02:01
Момент взрыва газа в доме в Волгограде. Видео 0
01:01
Сборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017 3
00:12
"Если дернется - пристрелю": сотрудники "Спецсвязи" угрожают водителю 10
23:47
В Астрахани покупатели подрались из-за уцененного на 8 рублей сахара 0
23:24
Воспитатель детсада избила ребенка из-за неправильно наклеенного солнышка 2
23:00
В Москве из дома "похитили" мусоропровод, оставив "портал" до первого этажа 4
22:49
В США на 74-м году жизни умер советский актер Олег Видов 7
22:26
В Энгельсе семиклассница покончила с собой прямо на уроке 0
22:03
В РПЦ ответили Познеру: атеизм "не оскорбляет ничьих чувств" 4
21:51
Сдача "Зенит-Арены" снова под угрозой, если не наймут "бабушек-билетерш" 0
21:28
Гаишнику грозит тюрьма за остановку пьяного сына экс-начальника ГИБДД ХМАО 7
21:02
Песков отказался отвечать на вопрос Познера об ответственности за атеизм 0
20:49
Медведев пообещал заводчанам "прожиточный МРОТ" в ближайшие 2 года 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.