Досье на кирпич "БрикСтоун": инфографика

Строительный сезон – 2017 идет полным ходом, поэтому самое время подумать о материалах, из которых будет построено жилье мечты. Для сурового сибирского климата лучше всего подходит дом из кирпича. Он обладает теми свойствами, которые способны сделать жилье настоящей крепостью: защитить от ветра и влаги, выстоять против морозов и противостоять жаре. Кирпичи компании "БрикСтоун" отличаются от остальных своими особенностями, какими – смотрите в инфографике Amic.ru.
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Завод облицовочного кирпича BRICKSTONE ("БрикСтоун")
г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 142
телефон: +7 (3852) 720-242
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