Конкурс "Евровидение" завершился на Украине, итоги подвели в ночь на 14 мая. Победителем стал португальский певец Сальвадор Собрал.
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Соцсети, конечно же, не обошли данную тему стороной, написав о косвенном участии России. В частности, они нашли тайный смысл в случившейся курьезной ситуации, когда на выступлении певицы Джамалы молодой человек с флагом Австралии обежал вокруг певицы и снял с себя штаны.
В прошлый четверг, 11 мая, на большой экран вышел фильм Гая Ричи "Меч короля Артура". Сначала пользователи интернета активно делились фото и мнениями, предвкушая выход ленты. А теперь публикуют свои отзывы после просмотра. Все в восторге!
Жаль, что так и не удалось утащить себе домой самого шикарного короля((( для меня, с детства любившей истории о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, это был самый шикарнейший фильм! На одном дыхании!! Оценка 💯 из 10!!!!! ❤️👍🏻 p.s.где найти себе такого короля, раз уж с этим не вышло?😝 #мечкороляартура#кино#смотретьвсем#моялюбовь
А кто-то и вовсе заменил фото Чарли Ханнэма на свое.
Еще одна тема, которую активно начали обсуждать пользователи соцсетей, – хамство волейболиста сборной России Алексея Спиридонова по отношению к девушке в Twitter. Комментаторы подвергли спортсмена критике. А резонансной ситуацией предложили воспользоваться для "продвижения" чебурека.
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