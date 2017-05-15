Фото: orbita.dn.ua
Жителя Барнаула будут судить за публикацию фотографий и видео со своей бывшей супругой в социальных сетях.
Как отмечают в региональной прокуратуре, в данном случае выявлены нарушения требований законодательства о персональных данных.
"Установлено, что после расторжения брака на странице одной из групп в социальной сети гражданином в течение года размещались видео, фотографии, документы, а также тексты, которые позволяли идентифицировать конкретное лицо – его супругу как субъекта персональных данных", — констатируют в надзорном ведомстве.
Также подчеркивается, что информация об экс-супруге и общем ребенке собиралась, хранилась и распространялась без согласия женщины.
В отношении барнаульца возбудили административное дело, которое направлено в мировой суд.
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