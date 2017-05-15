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Жителю Барнаула назначили год исправительных работ за совершение серии краж аккумуляторов из автомобилей местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Как сообщается, мужчина выбирал оставленные без присмотра автомобили, после чего изымал аккумуляторы. В одной из машин он украл личные вещи хозяина автомобиля.
Полиция задержала барнаульца в тот момент, когда он в очередной раз пытался украсть аккумулятор. Суд учел содействие следствию и добровольную дачу явок с повинной. Таким образом, барнаулец получил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
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