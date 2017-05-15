Ветераны Великой Отечественной войны, в свою очередь, также поздравили сотрудников нашей медиагруппы с Днем Победы. В качестве подарка организаторам марафона "Спасибо за победу" подарили книгу Константина Сомова "Правофланговые". Произведение вручил ветеран ВОВ Анатолий Алексеевич Малютин. Эта книга о жителях нашего края, которые сражались на Карельском фронте — правом фланге общего фронта Великой Отечественной войны.
Во время торжественной встречи в комитетах ветеранов Центрального и Ленинского районов города Барнаула более ста ветеранов получили подарки в рамках благотворительного марафона "Спасибо за победу" от медиагруппы FM-Продакшн.
Напомним, в рамках марафона ветераны Великой Отечественной войны читали стихи в эфире радиостанций "Русское радио", "Наше радио" и Эхо Москвы". Среди них заслуженный артист России, актер театра драмы Алексей Николаевич Самохвалов, Анна Дмитриевна Зуева, Валентин Иванович Белякевич и Петр Максимович Субботин.
Произведения можете прослушать в официальной группе марафона "ВКонтакте".
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