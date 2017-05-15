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Кусты боярышника и венгерской сирени высадили в Барнауле

, ИА "Амител"
Кустарники были посажены в Ленинском районе Барнаула

Фото: pixabay.com

Порядка 60 кустов боярышника, венгерской сирени и тамарикса высадили в минувшие выходные на территории Ленинского района Барнаула, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Как сообщается, новые кустарники появились на улице Малахова от улицы Георгия Исакова до улицы Юрина. Еще 30 кустарников сирени венгерской, тамарикса и боярышника появились на площади Народной.

Также 50 кустов тамарикса, мирикарии, сирени и боярышника посадили на придомовой территории по адресу улица Попова, 49. В ведомстве уточняют, что на этой неделе новые ели посадят на площади Мира. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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