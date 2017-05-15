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Дорогу к кузбасскому курорту Шерегеш, проложенную в обход поселка Каз в Таштагольском районе и построенную только в прошлом году, закрыли на ремонт, передает "Интерфакс".
Причиной временной приостановки движения по данной магистрали стало частичное разрушение и проседание асфальта.
Как сообщили изданию в "Дирекции автомобильных дорог Кузбасса", ограничение движения будет действовать с 15 по 22 мая.
"Автодорога закрыта, так как ее всю перекопают, сделают перехватывающий дренаж, после чего вновь откроют. Около трех недель после ремонта мы будем мониторить, если вода перестанет сочиться, дорожное покрытие будет восстановлено. Надеемся, что проблема будет решена", — отметили в дорожном ведомстве.
Ремонт дороги будет проводиться за счет генподрядчика в лице ОАО "Таштагольское ДРСУ".
Что касается того, как проехать к Шерегешу, то в данный момент это можно сделать по старой дороге, проходящей через поселок Каз.
Также отметим, что стоимость строительства дороги в обход Каза протяженностью 14,5 километров составила два миллиарда рублей.
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