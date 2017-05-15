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Порядка 100 отелей, расположенных в Москве, завысили свою звездность в системах онлайн-бронирования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В ведомстве уточняют, что сейчас подавляющая часть гостиниц уже исправила информацию о себе, а с теми, кто этого пока не сделал, ведется работа.
Под проверку попали более тысячи столичных гостиниц и хостелов. В настоящее время специалисты продолжают мониторинг. Они просматривают такие сайты бронирования, как booking.com, hrs.com, travel.ru, ostrovok.ru, — всего более двух десятков ресурсов.
В мэрии Москвы поясняют, что, как правило, звездность была завышена у отелей без звезд. В большинстве случаев ошибка была непреднамеренной. А произошла потому, что многие отели после процедуры классификации не успели поменять категорию звездности на сайте бронирования.
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