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Суд в Барнауле вынес вердикт по громкому делу об изнасиловании женщины в подъезде многоэтажного дома на улице Малахова — обвиняемый приговорен к шести годам колонии особого режима.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 30-летний мужчина признан виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.
Органами следствия и судом установлено, что 10 сентября прошлого года обвиняемый вошел в подъезд многоэтажки на улице Малахова вслед за незнакомой женщиной. В парадной он напал на женщину и, угрожая ей, надругался над своей жертвой.
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Портал Amic.ru ранее сообщал, что данное преступление вызвало в краевой столице большой резонанс на фоне того, что ранее преступления против половой неприкосновенности были совершены в нагорной части Барнаула.
В СКР, комментируя данные факты, подчеркивали, что изнасилование на Горе совершил один человек, а на Малахова – другой.
Комментарии
Пусть готовится давать и брать)