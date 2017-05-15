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Трехметровый питон, который был найден в воскресенье, 14 мая, у мусорных баков в Москве, умер в зоопарке, сообщает РИА Новости.
Специалисты указали причину смерти животного – питон умер от переохлаждения. Ранее в зоопарке подчеркивали, что животное находится в плохом состоянии.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , трехметровый питон был найден у мусорных баков на Дмитровском шоссе. Сотрудники МЧС доставили его в местный зоопарк.
Не сообщается, кто оставил змею у мусорных баков.
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