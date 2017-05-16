Уникальный в своем роде турнир "Футбольная битва. Битва за право быть частью истории" завершился в субботу, 13 мая. Награждение участников и самых активных болельщиков прошло в этот же день.
- Победу в турнире одержала команда Миргорода
- Второе место досталось команде Демченко
- Третьей стала команда Путинцева
На фото: Тренер Миргород С.А
Также по итогам последнего турнира была сформирована символическая сборная, ее состав можно посмотреть в официальной группе турнира "ВКонтакте".
Несмотря на то, что 13 мая состоялись последние игры тура, традиции выбирать лучшего игрока были соблюдены. Лучшими стали:
- Лучший игрок: Горовец Владислав (команда Путинцева)
- Лучший вратарь: Асланов Руслан (команда Путинцева)
- Лучший защитник: Ужгин Матвей (команда Демченко)
- Лучший полузащитник: Коротинский Артем (команда Миргорода)
- Лучший нападающий: Самойленко Михаил (команда Миргорода)
- Лучший бомбардир: Родичев Никита (команда Путинцева)
Интрига турнира держалась до конца, и никто не знал, кто заберет главный приз с собой. Второй матч между командами Путинцева и Демченко был напряженный по игре, и по итогу серия послематчевых пенальти неожиданно подарила Путинцеву два очка, которых не хватило для победы в "Футбольной битве". Команде Миргорода повезло, она смогла стать победителем турнира благодаря победе с минимальным преимуществом – 2:1 – над командой Жилкина.
"Футбольная битва" — это первый местный турнир, который провел онлайн-трансляции в барах города, так что посетители заведений могли не только отдохнуть в своих любимых местах, но и поболеть вместе с трибунами клуба, кстати, которые просто гудели и были заполнены в основном активной молодежью. Запись трансляции с авторской подачей комментаторов матча вы может посмотреть здесь.
Также узнать все новости можно на сайте спортивного комплекса "Темп".
Отличная новость для футбола: в ноябре СК "Темп" дает возможность поболеть за полюбившиеся команды и игроков. Для того чтобы воспитать будущего чемпиона, уже сейчас можно записать ребенка на детский футбол.
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