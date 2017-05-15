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Представитель МИД РФ рассказал корреспонденту РИА Новости, что в ведомстве в курсе того, что их сотрудник убил женщину и ребенка, а после выстрелил в себя.
"Нам известно о трагедии с сотрудником МИД. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы", — пояснили в МИД.
Как сообщалось ранее, тела трех человек — женщины, ребенка и мужчины — были обнаружены в квартире в Москве. Тогда СМИ писали, что мужчина выстрелил в лицо жене, затем в спину пятилетней дочери, которая убегала от него, а после свел счеты с жизнью.
Однако теперь появляется информация, что мужчина убил не жену, а знакомую, а также ее пятилетнюю дочку. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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