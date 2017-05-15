Фото: altairegion22.ru
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин рассказал о подготовке к реализации в краевой столице приоритетного городского проекта "Современная школа" и в целом высказался о своем видении того, как должна развиваться система образования.
"Сегодня особое внимание государственной политики обращено на создание школы нового типа. Меняются требования к образовательным программам, вводятся новые образовательные стандарты. Но очевидно, что эти стандарты не будут работать в полном объеме, если не будут созданы для них современные условия, качественная материально-техническая база", — цитирует главу городской администрации пресс-центр мэрии.
По словам Дугина, власти муниципалитета рассматривают в качестве ключевых мер модернизации общего образования строительство новых и капитальный ремонт действующих школ.
Также большое внимание уделяется перепрофилированию помещений под учебные классы для создания новых мест для обучения в первую смену. Как отметил сити-менеджер, в настоящее время в первую смену в Барнауле обучаются 47 739 человек.
"В настоящее время ведется строительство школы в квартале 2034, планируется начало строительства еще двух объектов в новых микрорайонах города. Такое активное строительство возможно благодаря средствам федерального бюджета. Неоценимо внимание, а также финансовая поддержка, которую оказывает Барнаулу правительство Алтайского края", — добавил глава администрации.
Сити-менеджер акцентировал внимание на том, что в школы города поставляется новое оборудование, компьютерная техника, ведется ремонт помещений, оснащаются медицинские кабинеты, совершенствуется спортивная инфраструктура.
Кроме того, в 19 школах обеспечено совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития. "Создание безбарьерной среды предполагает установку пандусов, расширение дверных проемов, приобретение устройств для подъема по лестницам и др. На эти цели выделено более 41 миллиона рублей", — уточнил Сергей Дугин.
Отметил глава городской администрации и то, что одной из приоритетных задач школьного образования сегодня является подготовка ребенка к осознанному профессиональному выбору.
"Современная школа должна идти в ногу со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить наших детей к динамичной, быстро меняющейся жизни. Достижение этого результата – основная цель разработчиков приоритетного городского проекта "Современная школа", — уверен градоначальник.
Комментарии
Время делает так, что старые учителя сменяются новыми, и главным по прежнему будет оставаться работа ВУЗов по выпуску хороших специалистов учителей. Хочется верить, что данная программа найдет поддержку прежде всего среди молодых учителей, все таки им брать эстафету у профессионального состава учителей старой закалки. Не может не впечатлять работа, которая ведется с детьми с ограниченными возможностями в рамках их социализации среди остальных детей. Это шаг на пути к воспитанию участливого поколения детей, ценность взаимопомощи среди которых будет играть не последнюю роль