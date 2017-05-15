Фото: fotoprizer.ru
Памятник советскому солдату установили в Ростове-на-Дону в Кумженской роще с орфографической ошибкой, пишет РИА Новости.
Монумент поставили в преддверии праздника Дня Победы. Там оказалась пропущена буква "и". Слово "героический" написано как "героческий".
Вот такой памятник установили в Кумженской роще. #Ростов pic.twitter.com/q77FnfZGtZ— Радио Ростова 101.6 (@radiorostova) 15 мая 2017 г.
Отметим, что в роще, где установлен новый памятник, захоронены более 20 тысяч участников войны. Из них известны только 348. Памятником хотели увековечить память солдат, имена которых остались неизвестными.
Отметим, что скульптура была изготовлена в Москве.
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