Властям Ростова 7 лет не хватит на ремонт набережной к ЧМ-2018

Власти Ростовской области предупредили о том, что реконструкция набережной в Ростове не будет завершена полностью к ЧМ-2018, пишет RostovGazeta.
По словам губернатора Василия Голубева, работы начались еще в 2011 году. Однако уборка территории растянулась на четыре года.
"Сейчас у нас есть 1,5 года до чемпионата мира, но часть работ запланирована и после него", — отметил губернатор.
Власти признали, что сейчас на набережной есть объекты, которые "неприглядно смотрятся". Однако какие это объекты, не уточняется.
В Ростове запланировано проведение четырех матчей в рамках ЧМ-2018. Это три матча группового этапа и матч 1/8 финала.
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