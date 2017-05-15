Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Марков в эфире программы "Прогнозы" на телеканале "Звезда" заявил, что русофобские заявления украинского руководства ограничиваются официальными речами, тогда как в узком кругу они говорят совершенно иное.
"То, что они говорят на экране, это одно. Когда они в узком кругу напиваются, они прекрасно понимают, что их ждет. Аваков заявляет, что он смертник, он это прекрасно понимает, что никаких других вариантов у них нет…" - рассказал Марков про главу МВД Украины Арсена Авакова.
Говоря о президенте Украины Петре Порошенко, Марков подчеркнул, что он прекрасно понимает, что его ждет, но вынужден "выполнять свой номер до конца".
"А Порошенко, напиваясь, говорит: "Американцы нас уже предали, а русские нас никогда не простят", - заявил экс-депутат.
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