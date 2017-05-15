Путин назвал правильным отказ России от участия в "Евровидении"

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что отказ России от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017" был правильным, сообщает РИА Новости.
"Что касается "Евровидения" — те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие – думаю, что поступили правильно. Потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного рода", — считает Путин.
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