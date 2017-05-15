Зимбабвийского пастора Джонатана Мтетву, который хотел доказать своей пастве, что может ходить по воде как Иисус, съели крокодилы, сообщают "Вести" со ссылкой на Daily Post.
Священник погиб 13 мая. Он в сопровождении своих последователей пришел на берег реки. Пастор собирался продемонстрировать прихожанам силу веры. По словам учеников, перед этим Мтетва усиленно молился в течение недели.
Как сообщалось ранее, на пастора напали три крокодила, которые быстро утащили его под воду.
Прибывшие на место происшествия спустя тридцать минут спасатели уже ничего не смогли сделать.
Очевидцы сообщили, что в результате от Мтетвы остались только сандалии и нижнее белье.
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