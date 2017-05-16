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Дом с искусственным водоемом и камином продают в Барнауле за 15 млн руб.

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 325 квадратных метров находится в поселке Спутник

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 325 квадратных метров на участке 20 соток продают в барнаульском поселке Спутник за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

На первом этаже расположены холл, зал-гостиная, спальня, кухня, ванная. Межкомнатные двери сделаны из натурального дуба, в гостиной находится мраморный электрический камин.

На втором этаже находятся кабинет, спальня, коридор и санузел. В мансардном уровне расположена спальня. В подвале имеется комната, спортивный уголок, хозяйственная комната, бильярдная, постирочная.

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На участке находится гараж на два автомобиля, летняя кухня с мебелью, баня из трех помещений. На территории усадьбы много газонов, ягодные и фруктовые посадки, кованые качели, скамейки, столы, небольшой водоем.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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